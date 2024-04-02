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UnHerd: планирующие авиабомбы России сметают рубежи обороны и деморализуют ВСУ

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Планирующие авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, уничтожают оборонительные рубежи и моральный дух ВСУ. Об этом пишет UnHerd.
UnHerd: планирующие авиабомбы России сметают рубежи обороны и деморализуют ВСУ
  • РИА Новости

По данным британского портала, эти бомбы тяжело сбить. При этом они обладают большой разрушительной силой и приводят в трепет даже опытных украинских солдат.

В материале также говорится, что, хоть российская армия и начала применять эти бомбы ещё в 2023 году, однако в последнее время их производство было увеличено.

«Эти бомбы, вероятно, станут ключевым компонентом предстоящего наступления России», — отмечается в материале.

Ранее о разрушительных ударах российских авиабомб по ВСУ сообщил немецкий телеканал Die Welt.

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