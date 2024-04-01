Welt: авиабомбы ВС России наносят разрушительные удары по ВСУ
- РИА Новости
В репортаже для немецкого телеканала Die Welt он привёл в пример Авдеевку, где ВСУ имели серьёзную оборону.
«Русским удалось взять этот город, потому что они уничтожили все оборонительные сооружения авиабомбами», — отметил Ваннер.
По словам журналиста, чем больше эти бомбы, тем больше взрывчатого вещества у них есть и тем более грандиозный урон они могут нанести.
Ранее Forbes писал, что ВСУ не способны противостоять российским планирующим бомбам КАБ.