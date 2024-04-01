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Welt: авиабомбы ВС России наносят разрушительные удары по ВСУ

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Российские военные эффективно используют планирующие авиабомбы при уничтожении линии обороны украинской армии, заявил журналист Кристоф Ваннер.
Welt: авиабомбы ВС России наносят разрушительные удары по ВСУ
  • РИА Новости

В репортаже для немецкого телеканала Die Welt он привёл в пример Авдеевку, где ВСУ имели серьёзную оборону.

«Русским удалось взять этот город, потому что они уничтожили все оборонительные сооружения авиабомбами», — отметил Ваннер.

По словам журналиста, чем больше эти бомбы, тем больше взрывчатого вещества у них есть и тем более грандиозный урон они могут нанести.

Ранее Forbes писал, что ВСУ не способны противостоять российским планирующим бомбам КАБ.

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