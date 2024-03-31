Forbes: ВСУ не способны противостоять российским планирующим бомбам КАБ
- РИА Новости
По данным издания, украинская армия не имеет оружия, которое смогло бы справиться с этими бомбами.
«Планирующие бомбы КАБ — это «чудо-оружие» русских, против которого у украинцев практически нет контрмер», — указывается в материале.
Автор статьи также отметил, что всего несколько сотен таких бомб способны полностью уничтожить оборону ВСУ в районе Авдеевки.
Ранее сообщалось, что в России в 2024 году будет изготовлена первая партия планирующих кассетных авиабомб «Дрель», вмещающих 15 самонаводящихся поражающих элементов.