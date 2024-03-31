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Forbes: ВСУ не способны противостоять российским планирующим бомбам КАБ

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Планирующие бомбы КАБ, применяемые Вооружёнными силами России в зоне проведения специальной военной операции, уничтожают оборону ВСУ. Об этом сообщает Forbes.
Forbes: ВСУ не способны противостоять российским планирующим бомбам КАБ
  • РИА Новости

По данным издания, украинская армия не имеет оружия, которое смогло бы справиться с этими бомбами.

«Планирующие бомбы КАБ — это «чудо-оружие» русских, против которого у украинцев практически нет контрмер», — указывается в материале.

Автор статьи также отметил, что всего несколько сотен таких бомб способны полностью уничтожить оборону ВСУ в районе Авдеевки.

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году будет изготовлена первая партия планирующих кассетных авиабомб «Дрель», вмещающих 15 самонаводящихся поражающих элементов.

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