На Тайване назвали последнее землетрясение самым мощным на острове за 25 лет

Землетрясение, произошедшее на Тайване, стало самым мощным на острове за последние 25 лет.

Об этом сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.

«Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года)», — цитирует его РИА Новости.

По словам У Цзяньфу, тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от Тайваня.

Позже в Японии повысили оценку магнитуды землетрясения у берегов Тайваня с 7,5 до 7,7.