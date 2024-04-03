На Тайване назвали последнее землетрясение самым мощным на острове за 25 лет
Об этом сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.
«Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года)», — цитирует его РИА Новости.
По словам У Цзяньфу, тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3.
Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от Тайваня.
Позже в Японии повысили оценку магнитуды землетрясения у берегов Тайваня с 7,5 до 7,7.