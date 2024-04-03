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На Тайване назвали последнее землетрясение самым мощным на острове за 25 лет

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Землетрясение, произошедшее на Тайване, стало самым мощным на острове за последние 25 лет.

Об этом сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.

«Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года)», — цитирует его РИА Новости.

По словам У Цзяньфу, тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от Тайваня.

Позже в Японии повысили оценку магнитуды землетрясения у берегов Тайваня с 7,5 до 7,7.

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