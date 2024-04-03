Байден: Израиль недостаточно делает для защиты гражданского населения Газы
Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Израиль делает недостаточно для защиты гражданского населения», — цитирует его ТАСС.
Также американский лидер подчеркнул, что Вашингтон неоднократно призывал Израиль избегать того, чтобы военные операции затрагивали гуманитарные.
Ранее в Пентагоне заявили, что Израиль не уведомлял США заранее об ударе в Дамаске.
Также в Белом доме подтвердили гибель американца в ходе удара Израиля по Газе.