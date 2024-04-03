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Байден: Израиль недостаточно делает для защиты гражданского населения Газы

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Израиль недостаточно делает для защиты гражданского населения, а конфликт в Газе стал одним из самых смертоносных для гуманитарных работников.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Израиль делает недостаточно для защиты гражданского населения», — цитирует его ТАСС.

Также американский лидер подчеркнул, что Вашингтон неоднократно призывал Израиль избегать того, чтобы военные операции затрагивали гуманитарные.

Ранее в Пентагоне заявили, что Израиль не уведомлял США заранее об ударе в Дамаске.

Также в Белом доме подтвердили гибель американца в ходе удара Израиля по Газе.

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