Байден: Израиль недостаточно делает для защиты гражданского населения Газы

Израиль недостаточно делает для защиты гражданского населения, а конфликт в Газе стал одним из самых смертоносных для гуманитарных работников.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Израиль делает недостаточно для защиты гражданского населения», — цитирует его ТАСС.

Также американский лидер подчеркнул, что Вашингтон неоднократно призывал Израиль избегать того, чтобы военные операции затрагивали гуманитарные.

Ранее в Пентагоне заявили, что Израиль не уведомлял США заранее об ударе в Дамаске.

Также в Белом доме подтвердили гибель американца в ходе удара Израиля по Газе.