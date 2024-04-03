МИД Британии назвал пуск КНДР баллистической ракеты нарушением резолюций СБ ООН

МИД Великобритании назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН пуск КНДР баллистической ракеты.

«Пуск баллистической ракеты Северной Кореей 2 апреля — это нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», — цитирует ведомство РИА Новости.

В министерстве добавили, что пуски Пхеньяном баллистических ракет «продолжают дестабилизировать мир и безопасность» на Корейском полуострове.

Ранее КНДР провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты.

Также северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР выполнила задачу по оснащению всех ракет твердотопливными двигателями.