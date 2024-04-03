Ким Чен Ын: КНДР выполнила задачу по оснащению всех ракет твердотопливными двигателями
КНДР успешно выполнила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели, а также по созданию возможностей для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.
Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, передаёт ЦТАК.
Ранее КНДР провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты.
Также КНДР подтвердила планы запустить несколько разведывательных спутников в этом году.
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