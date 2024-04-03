Трамп: Байдена никто в мире не уважает, он занимается только дезинформацией
Об этом, выступая перед сторонниками в штате Висконсин, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
«Джо Байдена не уважают, Джо Байдена не боятся... Единственное, в чём он хорош, это фальсификация выборов и дезинформация», — цитирует Трампа ТАСС.
Кроме того, экс-президент отметил, что под его руководством Америку скоро «снова будут уважать, как никогда раньше».
Ранее Трамп обвинил Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами.
Также Байден пригласил Трампа сыграть в гольф и пообещал дать фору.