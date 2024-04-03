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Debrief: NASA изучает упавший во Флориде предмет из-за подозрений в связи с МКС

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NASA подключилось к расследованию сообщений о возможном падении обломков Международной космической станции на жилой дом во Флориде.

Об этом информирует онлайн-издание The Debrief.

По его данным, в марте житель Флориды Алехандро Отеро сообщил в соцсетях, что некий предмет упал на его дом в городе Нейплс.

Отмечается, что в это время космическое командование США отслеживало над Мексиканским заливом вход в атмосферу аккумуляторного блока с МКС.

«Теперь NASA заявляет, что расследует инцидент, чтобы определить, действительно ли объект, ударивший по дому Отеро, был связан с возвращением блока в атмосферу», — говорится в статье.

Ранее корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым приводнился возле побережья штата Флорида.

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