Debrief: NASA изучает упавший во Флориде предмет из-за подозрений в связи с МКС
Об этом информирует онлайн-издание The Debrief.
По его данным, в марте житель Флориды Алехандро Отеро сообщил в соцсетях, что некий предмет упал на его дом в городе Нейплс.
Отмечается, что в это время космическое командование США отслеживало над Мексиканским заливом вход в атмосферу аккумуляторного блока с МКС.
«Теперь NASA заявляет, что расследует инцидент, чтобы определить, действительно ли объект, ударивший по дому Отеро, был связан с возвращением блока в атмосферу», — говорится в статье.
Ранее корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым приводнился возле побережья штата Флорида.