Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся на Землю с МКС
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«После 199-суточной экспедиции на орбите на Землю вместе с Константином Борисовым вернулись астронавты Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава», — заявили в «Роскосмосе».
Отмечается, что на станции продолжили полёт космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
4 марта ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблём Crew Dragon с международным экипажем Crew 8, в составе которого российский космонавт Александр Гребёнкин, на МКС.