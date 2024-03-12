Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся на Землю с МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым приводнился возле побережья штата Флорида.

«После 199-суточной экспедиции на орбите на Землю вместе с Константином Борисовым вернулись астронавты Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава», — заявили в «Роскосмосе».

Отмечается, что на станции продолжили полёт космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

4 марта ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблём Crew Dragon с международным экипажем Crew 8, в составе которого российский космонавт Александр Гребёнкин, на МКС.