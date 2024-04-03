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Захарова заявила, что удивлена преклонению армянских властей перед порядками ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире канала «Звезда», что её удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учётом древнейшей цивилизации и культуры самой Армении.

«Знаете, что меня поражает? Почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют?» — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Захарова задалась вопросом, почему власти Армении сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию, с культурой, историей, собственной государственностью, которая была задолго до европейской демократии, с нынешним «находящимся в тупике» Европейским союзом.

Ранее Минобороны Армении сообщило о прибытии военных инструкторов США.

Также в Армении заявили, что страна всегда стремилась присоединиться к ЕС.

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