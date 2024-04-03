Захарова заявила, что удивлена преклонению армянских властей перед порядками ЕС
«Знаете, что меня поражает? Почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют?» — цитирует дипломата РИА Новости.
При этом Захарова задалась вопросом, почему власти Армении сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию, с культурой, историей, собственной государственностью, которая была задолго до европейской демократии, с нынешним «находящимся в тупике» Европейским союзом.
Ранее Минобороны Армении сообщило о прибытии военных инструкторов США.
Также в Армении заявили, что страна всегда стремилась присоединиться к ЕС.