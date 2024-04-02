Асад выразил соболезнования Раиси в связи с гибелью советников в Дамаске

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования иранскому коллеге Ибрагиму Раиси в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Об этом пишет SANA.

«Президент Башар Асад провёл телефонный разговор с иранским президентом Ибрагимом Раиси и выразил в ходе него искренние соболезнования в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при жестоком и грязном нападении на иранское консульство в Дамаске», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.