Генсек ООН заявил о гибели 196 гуманитарных работников от ударов Израиля
- AP
Он напомнил, что в результате разрушительных израильских авиаударов вчера погиб персонал World Central Kitchen.
«Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196, включая более 175 сотрудников ООН», — указал Гутерреш на своей странице в соцсети X.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал факт, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа.