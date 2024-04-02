Генсек ООН заявил о гибели 196 гуманитарных работников от ударов Израиля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в результате ударов израильских военных в общей сложности погибли уже 196 гуманитарных работников.

Он напомнил, что в результате разрушительных израильских авиаударов вчера погиб персонал World Central Kitchen.

«Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196, включая более 175 сотрудников ООН», — указал Гутерреш на своей странице в соцсети X.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал факт, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа.