Медведев: любопытно, что будет, если Иран гипотетически ударит по посольству США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался гипотетическим вопросом о последствиях возможного удара иранской стороны по американскому посольству.

Соответствующую гипотетическую ситуацию он предположил в ответ на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии.

«Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», — сказал он.

По его словам, странно думать, что что-то можно делать Израилю, а Ирану — нет. Медведев добавил, что как бы американская и израильская стороны ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица.

«Ждём ответа», — заключил Медведев.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.

Позднее МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству.