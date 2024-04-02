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МИД: ОАЭ потребовали от Израиля обеспечить защиту гуманитарным работникам в Газе

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Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян призвал немедленно обеспечить защиту гуманитарным работникам в Газе.
МИД: ОАЭ потребовали от Израиля обеспечить защиту гуманитарным работникам в Газе
  • © МИД России

Об этом говорится в заявлении министра на сайте МИД.

«Мы требуем провести срочное, независимое и прозрачное расследование, чтобы виновные понесли полную ответственность, а также немедленно обеспечить защиту сотрудникам гуманитарных организаций в анклаве», — отметил Аль Нахайян.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал факт, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. По его словам, удар по гражданским лицам был «непреднамеренным».

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