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В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта

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Полиция нидерландского города Роттердам задержала 19-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта.
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.

«19-летний житель Роттердама был задержан в минувший четверг, 28 марта, по подозрению в подготовке террористического преступления», — говорится в сообщении.

Полиция провела обыск в доме задержанного.

Ранее сообщалось, что полицейский участок в парижском пригороде Ла-Курнёв обстреляли фейерверками спустя четыре дня после гибели местного жителя, сбитого во время погони сотрудниками правоохранительных органов.

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