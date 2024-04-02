В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
- Gettyimages.ru
Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.
«19-летний житель Роттердама был задержан в минувший четверг, 28 марта, по подозрению в подготовке террористического преступления», — говорится в сообщении.
Полиция провела обыск в доме задержанного.
Ранее сообщалось, что полицейский участок в парижском пригороде Ла-Курнёв обстреляли фейерверками спустя четыре дня после гибели местного жителя, сбитого во время погони сотрудниками правоохранительных органов.