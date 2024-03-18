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Полицейский участок в пригороде Парижа обстреляли фейерверками

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Полицейский участок в парижском пригороде Ла-Курнёв обстреляли фейерверками спустя четыре дня после гибели местного жителя, сбитого во время погони сотрудниками правоохранительных органов.
Полицейский участок в пригороде Парижа обстреляли фейерверками
  • Gettyimages.ru

Как сообщил в эфире TF1 префект полиции Парижа Лоран Нуньес, инцидент произошёл в воскресенье, 17 марта.

В акции приняли участие около 50 человек, девять из которых были задержаны.

По данным Le Monde, 18-летний юноша скончался после того, как скутер, которым он управлял, был сбит автомобилем бригады по борьбе с преступностью.

Ранее газета Le Parisien сообщила о задержании во Франции школьницы, которая намеревалась убить своего учителя.

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