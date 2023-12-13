Parisien: полиция во Франции задержала желавшую убить учителя школьницу

Французская полиция задержала школьницу, которая в городе Ренн хотела убить в колледже учителя и повторить тем самым нападение Мохаммеда Могушкова, который с ножом атаковал сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас.

Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на очевидца.

«Подросток возрастом 11 или 12 лет поступила в учреждение в сентябре 2023 года. «Сегодня я хочу быть собой», якобы сказала подросток, размахивая ножом, чтобы сделать «как в Аррасе», — рассказал собеседник.

Уточняется, что, по имеющимся данным, школьница, родившаяся в Марселе, пришла на урок с большим ножом, явно намереваясь напасть на учителя английского языка. Преподавателю удалось сбежать, но ученица колледжа стала преследовать жертву. Однако осуществить задуманное ей не удалось — персонал учреждения отобрал у неё оружие.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В октябре во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.