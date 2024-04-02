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С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты МИР из-за санкций США

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С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты МИР из-за санкций, введённых Соединёнными Штатами.
С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты МИР из-за санкций США
  • РИА Новости

Об этом сообщил оператор платёжной системы, пишет ТАСС.

«ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», как гарант бесперебойной работы национальной платёжной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт МИР в своей инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Ранее США ввели санкции против оператора платёжной системы МИР.

Также глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обратилась к властям России с просьбой позволить жителям удалённо открывать счета для карт платёжной системы МИР, куда могли бы начисляться надбавки пенсионерам, врачам, учителям и полицейским.

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