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Гуцул попросила власти России позволить удалённо открывать счета МИР в Гагаузии

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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обратилась к властям России с просьбой позволить жителям удалённо открывать счета для карт платёжной системы МИР, куда могли бы начисляться надбавки пенсионерам, врачам, учителям и полицейским.
Гуцул попросила власти России позволить удалённо открывать счета МИР в Гагаузии
  • AP

По словам Гуцул, мизерные доходы от режима президента Молдавии Майи Санду не помогают людям жить, а деньги от спонсоров были «по беспределу арестованы», не дойдя до автономии.

«Когда мы запустим эту систему, мы сможем также напрямую получать переводы от родных, кто работает в России. Таких у нас в Гагаузии большинство. Бизнесу станет проще сотрудничать с российскими партнёрами», — отметила Гуцул.

Ранее сообщалось, что власти Гагаузии обсуждают с Россией прямые поставки газа по сниженным ценам.

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