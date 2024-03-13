Гуцул попросила власти России позволить удалённо открывать счета МИР в Гагаузии
- AP
По словам Гуцул, мизерные доходы от режима президента Молдавии Майи Санду не помогают людям жить, а деньги от спонсоров были «по беспределу арестованы», не дойдя до автономии.
«Когда мы запустим эту систему, мы сможем также напрямую получать переводы от родных, кто работает в России. Таких у нас в Гагаузии большинство. Бизнесу станет проще сотрудничать с российскими партнёрами», — отметила Гуцул.
Ранее сообщалось, что власти Гагаузии обсуждают с Россией прямые поставки газа по сниженным ценам.