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Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность призываемых солдат

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Власти Норвегии намерены увеличить численность призываемых солдат с 9 тыс. до 13,5 тыс., чтобы иметь достаточно людей «с нужными навыками в нужное время».
Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность призываемых солдат
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на норвежское информагентство NTB. В публикации отмечается, что увеличение числа призывников на срочную службу будет происходить постепенно, каждый год.

Помимо этого, Минобороны Норвегии планирует инвестировать несколько миллиардов крон в тренировочный военный лагерь Тернингмоене, где НАТО будет собирать новобранцев.

Ранее Дания заявила о намерении распространить обязательную военную службу на женщин и продлить срок службы в армии.

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