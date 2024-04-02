Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность призываемых солдат

Власти Норвегии намерены увеличить численность призываемых солдат с 9 тыс. до 13,5 тыс., чтобы иметь достаточно людей «с нужными навыками в нужное время».

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на норвежское информагентство NTB. В публикации отмечается, что увеличение числа призывников на срочную службу будет происходить постепенно, каждый год.

Помимо этого, Минобороны Норвегии планирует инвестировать несколько миллиардов крон в тренировочный военный лагерь Тернингмоене, где НАТО будет собирать новобранцев.

Ранее Дания заявила о намерении распространить обязательную военную службу на женщин и продлить срок службы в армии.