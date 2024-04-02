Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность призываемых солдат
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на норвежское информагентство NTB. В публикации отмечается, что увеличение числа призывников на срочную службу будет происходить постепенно, каждый год.
Помимо этого, Минобороны Норвегии планирует инвестировать несколько миллиардов крон в тренировочный военный лагерь Тернингмоене, где НАТО будет собирать новобранцев.
Ранее Дания заявила о намерении распространить обязательную военную службу на женщин и продлить срок службы в армии.