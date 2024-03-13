В Дании намерены распространить обязательную военную службу на женщин
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Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредериксен и датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
«Необходима более широкая основа для набора персонала, включающая представителей всех полов», — сказал Поульсен.
Отмечается, что в настоящий момент военную службу в Дании проходят 4,7 тыс. человек, власти намерены увеличить это число до по меньшей мере 5 тыс. призывников.
Кроме того, Дания рассматривает вопрос увеличения сроков прохождения службы с 4 до 11 месяцев.