RT в Telegram
Подпишись

В Дании намерены распространить обязательную военную службу на женщин

Короткая ссылка
Дания планирует продлить срок службы в армии по призыву, а также распространить обязательную военную службу на женщин.
В Дании намерены распространить обязательную военную службу на женщин
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредериксен и датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

«Необходима более широкая основа для набора персонала, включающая представителей всех полов», — сказал Поульсен.

Отмечается, что в настоящий момент военную службу в Дании проходят 4,7 тыс. человек, власти намерены увеличить это число до по меньшей мере 5 тыс. призывников.

Кроме того, Дания рассматривает вопрос увеличения сроков прохождения службы с 4 до 11 месяцев. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить