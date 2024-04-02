Власти Турции потребовали дополнительный документ для продления ВНЖ
- РИА Новости
Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные управления, с 15 апреля иностранцам в пакет документов нужно будет включить адрес UETS — национальной системы электронного оповещения.
Его можно получить в почтовых отделениях, предоставив паспорт и действующий ВНЖ. После этого сотрудник почты попросит заполнить заявление, указать номер телефона и электронную почту.
Ранее в турецком банке Ziraat сообщили, что открывают счета россиянам при выполнении ряда условий, среди которых — наличие у них ВНЖ и права на работу.