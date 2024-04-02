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Посол Украины Мельник пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте

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Жители Бразилии не желают говорить о конфликте на Украине, они словно обитают «на другой планете». На это пожаловался посол Украины в федеративной республике Андрей Мельник.
Посол Украины Мельник пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте
  • Gettyimages.ru

Дипломат отметил, что Бразилия создаёт впечатление «совсем другого мира» — мира, где никто не хочет говорить о конфликте на Украине. И это, по его словам, «печальный факт».

«Если вы идёте, например, в МИД… то тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить… Меня это первое время убивало», — цитирует Мельника РИА Новости.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что состоит в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрием Медведевым.

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