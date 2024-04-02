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МИД: Россия призвала Сингапур пересмотреть присоединение к незаконным санкциям

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Сингапуру следует пересмотреть нынешнюю линию на присоединение к незаконным антироссийским санкциям. Такой призыв прозвучал во время встречи, которую провели замглавы МИД России Андрей Руденко и постоянный секретарь МИД Сингапура Альберт Чау.
МИД: Россия призвала Сингапур пересмотреть присоединение к незаконным санкциям
  • РИА Новости

В опубликованном российским внешнеполитическим ведомством сообщении говорится, что в ходе этой встречи обсуждался широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки дня с упором на вопросы практического сотрудничества.

«Призвали сингапурских партнёров пересмотреть свою нынешнюю линию на присоединение к незаконным антироссийским санкциям, которые являются главным препятствием наращивания российско-сингапурского взаимодействия в различных областях», — добавили в дипведомстве.

Ранее о перспективах сотрудничества с Сингапуром, КНР, Индией, Турцией и Бразилией рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

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