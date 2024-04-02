Белый дом: Израиль учтёт опасения США при планировании операции в Рафахе
Об этом сказано в заявлении Белого дома.
Как передаёт РИА Новости, стороны два часа вели конструктивный диалог по ситуации вокруг Рафаха и согласились с необходимостью добиться победы над ХАМАС в городе.
Американская сторона выразила обеспокоенность по поводу различных вариантов ведения боевых действий в Рафахе.
Израиль при этом согласился принять во внимание опасения США по поводу вариантов ведения боевых действий в ходе операции.
Ранее в Белом доме сообщили, что Израиль обязался учесть обеспокоенность Соединённых Штатов по поводу проведения наземной операции в Рафахе.