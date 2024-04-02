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Белый дом: Израиль обязался учесть опасения по поводу наземной операции в Рафахе

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Израиль обязался учесть обеспокоенность Соединённых Штатов по поводу проведения наземной операции в Рафах на юге сектора Газа.

Об этом сказано заявлении Белого дома по итогам онлайн-встречи стратегической консультативной группы.

«Американская сторона выразила свою обеспокоенность различными вариантами действий в Рафахе», — передаёт текст документа ТАСС.

Уточняется, что Израиль согласился учесть данные опасения и провести дальнейшие консультации с участием экспертов под контролем стратегической консультативной группы.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль утвердил оперативные планы для проведения операции в Рафахе.

Позже портал Axios сообщал, что США и Израиль планируют провести виртуальную встречу, чтобы обсудить альтернативы, которые предлагает администрация президента США Джо Байдена Израилю вместо планируемой военной операции в Рафахе.

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