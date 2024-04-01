Байден заявил, что не он объявлял день трансгендеров в пасхальное воскресенье

Президент США Джо Байден заявил, что он не назначал «день видимости трансгендеров*» на пасхальное воскресенье.

Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что в ходе общения с прессой Байдена попросили прокомментировать слова спикера палаты представителей США Майка Джонсона, раскритиковавшего соответствующее решение президента и назвавшего его «возмутительным».

Отвечая на критику Джонсона, президент США ответил, что тот совершенно неосведомлён. На уточняющий вопрос Байден ответил: «я этого не делал».

Вместе с этим отмечается, что представитель Белого дома пояснил для Fox News Digital комментарий президента, отметив, что Байден не выбирал 31 марта в качестве даты «дня видимости трансгендеров». Со дня вступления в должность Байден просто каждый год автоматически издаёт одно и то же заявление про 31 марта, а сама данная дата была установлена ещё в 2009 году.

Байден ранее заявил в честь «дня видимости трансгендеров» в США, что трансгендерные американцы формируют душу американской нации. Соответствующее заявление и назначение «дня видимости трансгендеров*» на пасхальное воскресенье было опубликовано на сайте Белого дома.

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