Байден: трансгендерные американцы формируют душу американской нации

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил в честь придуманного и утверждённого им же Дня видимости трансгендеров в США, что трансгендерные американцы формируют душу американской нации.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«День видимости трансгендеров знаменует радость, силу и абсолютное мужество некоторых из самых смелых людей, которых я знаю... Трансгендерные американцы формируют душу нашей нации», — заявил он.

Он отметил, что трансгендеры в США служат в армии, работают в здравоохранении, ведут процветающий бизнес и т.д.

«Мы (администрация президента США. — RT) назначили рекордное количество открытых лидеров движения ЛГБТКИ+ и я с гордостью отменил запрет на военную службу открыто трансгендерных людей... я Джозеф Байден — младший, президент США, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединённых Штатов, провозглашаю 31 марта 2023 года Днём видимости трансгендеров», — подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что 28-летняя Одри Хейл, идентифицировавшая себя как мужчину, устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл. Жертвами её нападения стали трое детей и трое взрослых.