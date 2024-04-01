Российская военная полиция развернула ещё один пост в районе Голанских высот
- РИА Новости
Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
«В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения вооружённых сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развёрнут пост российской военной полиции», — сообщил он.
Попов добавил, что российская сторона осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий обеими сторонами.
14 марта в районе Голанских высот развернули ещё один пост российской военной полиции.