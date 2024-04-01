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Российская военная полиция развернула ещё один пост в районе Голанских высот

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Военная полиция России развернула дополнительный пост у Голанских высот на линии зоны разъединения вооружённых сил Израиля и Сирии.
Российская военная полиция развернула ещё один пост в районе Голанских высот
  • РИА Новости

Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения вооружённых сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развёрнут пост российской военной полиции», — сообщил он.

Попов добавил, что российская сторона осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий обеими сторонами.

14 марта в районе Голанских высот развернули ещё один пост российской военной полиции.

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