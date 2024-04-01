Посол Ирана: Тегеран ответит Израилю на удар по иранскому посольству в САР
- AFP
- © Maher AL MOUNES
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал.
По словам посла, в результате атаки погибли от пяти до семи человек.
Он также уточнил, что несколько военных советников КСИР погибли в атаке Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших.