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Посол Ирана: Тегеран ответит Израилю на удар по иранскому посольству в САР

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Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что Тегеран ответит Израилю на удар по иранскому посольству в САР, сообщает иранское государственное ТВ IRIB.
Посол Ирана: Тегеран ответит Израилю на удар по иранскому посольству в САР
  • AFP
  • © Maher AL MOUNES

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

По словам посла, в результате атаки погибли от пяти до семи человек.

Он также уточнил, что несколько военных советников КСИР погибли в атаке Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших.

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