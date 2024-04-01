США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Американские и британские военнослужащие нанесли авиаудары по району Эт-Таиф в йеменской провинции Эль-Ходейда.
- AP
- © Bernat Armangue
Об этом сообщил телеканал Al Masirah.
Ранее стало известно, что правительство Эстонии решило отправить одного своего военнослужащего для борьбы с хуситами в Красном море в рамках военной операции ЕС по защите судов.
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