США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Американские и британские военнослужащие нанесли авиаудары по району Эт-Таиф в йеменской провинции Эль-Ходейда.

Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Ранее стало известно, что правительство Эстонии решило отправить одного своего военнослужащего для борьбы с хуситами в Красном море в рамках военной операции ЕС по защите судов.