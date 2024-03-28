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Эстония направит одного военного для борьбы с хуситами в Красном море

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Правительство Эстонии решило отправить одного своего военнослужащего для борьбы с хуситами в Красном море в рамках военной операции в ЕС по защите судов.
Эстония направит одного военного для борьбы с хуситами в Красном море
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Эстонии.

«Правительство Эстонии одобрило... законопроект участия одного военнослужащего Сил обороны в военной операции ЕС EUNAVFOR ASPIDES по защите судов в Красном море от хуситов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что эстонский офицер будет сидеть в штабе операции.

Отправку одного военного Эстонии на борьбу с хуситами теперь должен одобрить парламент.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны — члены ЕС согласовали запуск с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием «Аспидес».

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