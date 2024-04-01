Россия вправе требовать от стран Запада компенсации вреда, нанесённого ей за период с 2014 года, включая потери от незаконных санкций.

Такую точку зрения в личном Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор также отметил, что Запад должен заключить с Россией всеобъемлющий договор на её условиях, чтобы избежать своего краха.

«Одно из важнейших условий — безусловное наказание виновных в преступлениях против нас по нашим законам и вне зависимости от их должностей, гражданства, мест нахождения», — написал Климов.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что экономика России продолжает укрепляться, несмотря на санкции Запада.