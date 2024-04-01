Сенатор Климов: Россия вправе требовать компенсации вреда от санкций с 2014 года
- РИА Новости
Такую точку зрения в личном Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
Сенатор также отметил, что Запад должен заключить с Россией всеобъемлющий договор на её условиях, чтобы избежать своего краха.
«Одно из важнейших условий — безусловное наказание виновных в преступлениях против нас по нашим законам и вне зависимости от их должностей, гражданства, мест нахождения», — написал Климов.
Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что экономика России продолжает укрепляться, несмотря на санкции Запада.