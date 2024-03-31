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Грузовой самолёт Boeing 727 потерпел крушение в аэропорту в Южном Судане

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Грузовой самолёт Boeing 727 потерпел крушение в аэропорту Малакаль в Южном Судане.
Грузовой самолёт Boeing 727 потерпел крушение в аэропорту в Южном Судане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Radio Tamazuj.

В аэропорту уточнили, что причиной происшествия стала ошибка пилота, посадившего самолёт в нескольких метрах от взлётно-посадочной полосы, что привело к взрыву его покрышек и опрокидыванию воздушного судна.

В результате инцидента пострадал один пассажир.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что самолёт рейса Красноярск — Благовещенск совершил экстренную посадку в Чите.

Позднее стало известно, что причиной экстренной посадки самолёта Boeing 737-800 в Чите стало срабатывание датчика исправности одного из двигателей.

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