Грузовой самолёт Boeing 727 потерпел крушение в аэропорту в Южном Судане

Грузовой самолёт Boeing 727 потерпел крушение в аэропорту Малакаль в Южном Судане.

Об этом сообщает Radio Tamazuj.

В аэропорту уточнили, что причиной происшествия стала ошибка пилота, посадившего самолёт в нескольких метрах от взлётно-посадочной полосы, что привело к взрыву его покрышек и опрокидыванию воздушного судна.

В результате инцидента пострадал один пассажир.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что самолёт рейса Красноярск — Благовещенск совершил экстренную посадку в Чите.

Позднее стало известно, что причиной экстренной посадки самолёта Boeing 737-800 в Чите стало срабатывание датчика исправности одного из двигателей.