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Причиной экстренной посадки Boeing в Чите стал датчик исправности двигателя

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Причиной экстренной посадки самолёта Boeing 737-800 в Чите стало срабатывание датчика исправности одного из двигателей.
Причиной экстренной посадки Boeing в Чите стал датчик исправности двигателя
  • РИА Новости

«Экипаж самолёта, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Самолёт осмотрят сотрудники техслужб аэропорта и примут решение о дальнейшем полёте.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что самолёт рейса Красноярск — Благовещенск совершил экстренную посадку в Чите.

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