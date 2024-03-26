Причиной экстренной посадки Boeing в Чите стал датчик исправности двигателя
- РИА Новости
«Экипаж самолёта, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Россия».
Самолёт осмотрят сотрудники техслужб аэропорта и примут решение о дальнейшем полёте.
Ранее агентство ТАСС сообщало, что самолёт рейса Красноярск — Благовещенск совершил экстренную посадку в Чите.