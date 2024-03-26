Причиной экстренной посадки Boeing в Чите стал датчик исправности двигателя

Причиной экстренной посадки самолёта Boeing 737-800 в Чите стало срабатывание датчика исправности одного из двигателей.

«Экипаж самолёта, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Самолёт осмотрят сотрудники техслужб аэропорта и примут решение о дальнейшем полёте.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что самолёт рейса Красноярск — Благовещенск совершил экстренную посадку в Чите.