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Вучич: армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и беспилотники

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Сербская армия приобретает РСЗО, истребители и беспилотники с упором на продукцию отечественной промышленности, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич: армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и беспилотники
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, он коснулся переговоров о покупке самолётов, во время предстоящего визита во Францию он планирует обсудить с французским лидером Эммануэлем Макроном приобретение нескольких истребителей Rafale.

Вучич отметил, что военная промышленность Сербии должна сосредоточиться на работе над беспилотными наземными платформами и БПЛА.

По словам сербского лидера, уже через 20 дней будут видны первые боевые стрельбы и применение беспилотников Сербии, официальные первые не испытательные стрельбы, но в составе сербской армии.

Ранее Вучич заявил, что страна находится под колоссальным давлением из-за своего военного нейтралитета и отказа присоединяться к антироссийским санкциям.

30 марта сербская армия подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда.

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