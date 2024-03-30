Армия Сербии подняла МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата у Белграда

Сербская армия подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда.

«Силы по контролю и защите суверенитета воздушного пространства... обнаружили неизвестный самолёт над Валево... на дежурство была поднята пара истребителей МиГ-29», — говорится в сообщении Минобороны республики.

Из-за отражения указателей РЛС цель была потеряна. Истребители вернулись на аэродром базирования после облёта территории.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что армия получила на вооружение комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент» российского производства.