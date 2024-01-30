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Сербия получила на вооружение российский комплекс РЭБ «Репеллент»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия получила на вооружение комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент» российского производства.
Сербия получила на вооружение российский комплекс РЭБ «Репеллент»
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Он также заверил, что продолжаются поставки ЗРК FK-3 из Китая, их представят гражданам в середине февраля в городе Ниш, передаёт РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что нужно ускорять и увеличивать производство сербской оборонной промышленности, а также вооружать армию и увеличивать число военных для обслуживания новых систем.

Ранее президент заявил о преимуществах российских ПТРК «Корнет» перед западными системами.

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