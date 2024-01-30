Сербия получила на вооружение российский комплекс РЭБ «Репеллент»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия получила на вооружение комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент» российского производства.

Он также заверил, что продолжаются поставки ЗРК FK-3 из Китая, их представят гражданам в середине февраля в городе Ниш, передаёт РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что нужно ускорять и увеличивать производство сербской оборонной промышленности, а также вооружать армию и увеличивать число военных для обслуживания новых систем.

Ранее президент заявил о преимуществах российских ПТРК «Корнет» перед западными системами.