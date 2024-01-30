Сербия получила на вооружение российский комплекс РЭБ «Репеллент»
- AP
- © Darko Vojinovic
Он также заверил, что продолжаются поставки ЗРК FK-3 из Китая, их представят гражданам в середине февраля в городе Ниш, передаёт РИА Новости.
Вучич подчеркнул, что нужно ускорять и увеличивать производство сербской оборонной промышленности, а также вооружать армию и увеличивать число военных для обслуживания новых систем.
Ранее президент заявил о преимуществах российских ПТРК «Корнет» перед западными системами.