Конгрессмен объяснил слова о том, что на Украине нужно разобраться, как в Хиросиме

Американский конгрессмен-республиканец Тим Уолберг прокомментировал сравнение Газы и Украины с японскими Хиросимой и Нагасаки, на которые Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, будучи ребёнком, который вырос в период холодной войны, последнее, к чему бы он призывал, — использование ядерного оружия.

Уолберг рассказал, что ранее использовал метафору, чтобы высказаться о необходимости для Израиля и Украины «скорейшей победы в их войнах» без того, чтобы подвергать опасности американских военных.

Ранее Уолберг предложил нанести ядерный удар по сектору Газа.