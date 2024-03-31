Конгрессмен объяснил слова о том, что на Украине нужно разобраться, как в Хиросиме
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, будучи ребёнком, который вырос в период холодной войны, последнее, к чему бы он призывал, — использование ядерного оружия.
Уолберг рассказал, что ранее использовал метафору, чтобы высказаться о необходимости для Израиля и Украины «скорейшей победы в их войнах» без того, чтобы подвергать опасности американских военных.
Ранее Уолберг предложил нанести ядерный удар по сектору Газа.