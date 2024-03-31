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Беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские позиции на Голанских высотах

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Отряды шиитской милиции «Хезболла» использовали БПЛА для нанесения ударов по позициям ЦАХАЛ на Голанских высотах и горе Хермон.
Беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские позиции на Голанских высотах
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные движения.

Как сказано в материале, запущенные с юга Ливана БПЛА-камикадзе поразили артиллерийскую батарею в Бирхетте и скопление сил на холме Шебаа.

Кроме того, шиитские бойцы атаковали из РСЗО Верхнюю Галилею. Воздушная тревога сработала в городе Кирьят-Шмона, а также поселениях Маргалиот, Малькия и Менара.

Отмечается, что ракеты большого калибра Burkan были выпущены по армейской базе в Рамиме. Из-за прямого попадания «в рядах противника имеются потери».

В ответ Израиль нанёс удары по долине Вади-эс-Сулюки и окрестностям населённых пунктов Кфар-Килла, Хоула и Эль-Хиям.

30 марта движение «Хезболла» сообщило, что десять раз обстреляло позиции израильской армии.

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