«Хезболла» десять раз обстреляла позиции армии Израиля
Как передаёт РИА Новости, в заявлении движения сказано, что бойцы «Хезболлы» совершили шесть обстрелов на восточном направлении и четыре на западном.
Также отмечается, что во время ударов по израильским приграничным позициям движение использовало ракеты, артиллерийские снаряды и БПЛА.
Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.
Международный суд ООН предписал Израилю принять меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.