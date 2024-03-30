«Хезболла» десять раз обстреляла позиции армии Израиля

Движение «Хезболла» сообщило, что десять раз обстреляло позиции израильской армии.

Как передаёт РИА Новости, в заявлении движения сказано, что бойцы «Хезболлы» совершили шесть обстрелов на восточном направлении и четыре на западном.

Также отмечается, что во время ударов по израильским приграничным позициям движение использовало ракеты, артиллерийские снаряды и БПЛА.

Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.

Международный суд ООН предписал Израилю принять меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.