Глава МИД Италии не считает, что прямой конфликт с Россией приближается

Утверждение, что прямой конфликт с Россией приближается, не соответствует действительности. Такую точку зрения высказал глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания Il Messaggero, Таяни заявил, что не считает это утверждение верным.

Он также отметил, что всё чаще слышит об экономике войны, и подчеркнул, что нужно быть аккуратными с воинственным тоном.

«Скажем ясно: мы не в состоянии войны с Россией и не направим военных сражаться на Украину», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом заявления, что страна собирается воевать с НАТО.