RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Италии не считает, что прямой конфликт с Россией приближается

Короткая ссылка
Утверждение, что прямой конфликт с Россией приближается, не соответствует действительности. Такую точку зрения высказал глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Глава МИД Италии не считает, что прямой конфликт с Россией приближается
  • РИА Новости

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания Il Messaggero, Таяни заявил, что не считает это утверждение верным.

Он также отметил, что всё чаще слышит об экономике войны, и подчеркнул, что нужно быть аккуратными с воинственным тоном.

«Скажем ясно: мы не в состоянии войны с Россией и не направим военных сражаться на Украину», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом заявления, что страна собирается воевать с НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить