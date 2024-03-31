Глава МИД Италии не считает, что прямой конфликт с Россией приближается
- РИА Новости
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания Il Messaggero, Таяни заявил, что не считает это утверждение верным.
Он также отметил, что всё чаще слышит об экономике войны, и подчеркнул, что нужно быть аккуратными с воинственным тоном.
«Скажем ясно: мы не в состоянии войны с Россией и не направим военных сражаться на Украину», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом заявления, что страна собирается воевать с НАТО.