Warrior Maven: в США запустили полномасштабное производство F-35A Lightning II
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Его слова приводит издание Warrior Maven.
По данным издания, эти истребители уже изготавливаются, однако для формального перехода к их полномасштабному производству необходимы стабильный контроль над процессом, удовлетворительные характеристики и надёжность.
Как пишет издание, изначально Пентагон планировал одобрить полномасштабное производство F-35 четыре года назад.
Ранее новейший истребитель F-35 производства Соединённых Штатов был официально сертифицирован для несения ядерного оружия.