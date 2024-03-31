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Warrior Maven: в США запустили полномасштабное производство F-35A Lightning II

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Заместитель американского министра обороны Уильям Лапланте заявил, что в Соединённых Штатах запущено полномасштабное производство истребителей F-35A Lightning II.
Warrior Maven: в США запустили полномасштабное производство F-35A Lightning II
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит издание Warrior Maven.

По данным издания, эти истребители уже изготавливаются, однако для формального перехода к их полномасштабному производству необходимы стабильный контроль над процессом, удовлетворительные характеристики и надёжность.

Как пишет издание, изначально Пентагон планировал одобрить полномасштабное производство F-35 четыре года назад.

Ранее новейший истребитель F-35 производства Соединённых Штатов был официально сертифицирован для несения ядерного оружия.

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