Глава МВД Турции заявил о задержании 51 человека по подозрению в связях с ИГ

Сотрудники органов безопасности Турции произвели задержание 51 человека, которых подозревают в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.

Он уточнил, что задержания проходили в рамках четырёхдневной операции против ИГ, проводившейся в 21 провинции республики.

Ранее сообщалось о 47 человеках, которых задержали по подозрению в причастности к стрельбе в церкви Стамбула.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.