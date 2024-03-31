Глава МВД Турции заявил о задержании 51 человека по подозрению в связях с ИГ
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Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.
Он уточнил, что задержания проходили в рамках четырёхдневной операции против ИГ, проводившейся в 21 провинции республики.
Ранее сообщалось о 47 человеках, которых задержали по подозрению в причастности к стрельбе в церкви Стамбула.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.