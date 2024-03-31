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Глава МВД Турции заявил о задержании 51 человека по подозрению в связях с ИГ

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Сотрудники органов безопасности Турции произвели задержание 51 человека, которых подозревают в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство»*.
Глава МВД Турции заявил о задержании 51 человека по подозрению в связях с ИГ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.

Он уточнил, что задержания проходили в рамках четырёхдневной операции против ИГ, проводившейся в 21 провинции республики.

Ранее сообщалось о 47 человеках, которых задержали по подозрению в причастности к стрельбе в церкви Стамбула.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

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