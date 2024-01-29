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Свыше 40 человек задержаны в Стамбуле после стрельбы в церкви

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Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной стрельбе в церкви Стамбула.

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Отмечается, что среди задержанных числятся один гражданин России и один гражданин Таджикистана.

По данным ТАСС, они могут быть связаны с террористической организацией «Исламское государство»*.

Ранее глава турецкого МВД сообщил о вооружённом нападении в католической церкви в Стамбуле, в результате которого погиб один человек.

Позже в МВД Турции заявили о задержании двух подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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