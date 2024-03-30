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Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за «день видимости трансгендеров»

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Избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа потребовал от действующего американского лидера Джо Байдена извиниться перед христианами за то, что он назначил «день видимости трансгендеров*» на пасхальное воскресенье.

«Мы призываем разваливающуюся кампанию Джо Байдена и Белый дом выступить с извинениями перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра есть место для одного празднования — воскрешения Христа», — приводит заявление РИА Новости.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее заявил в честь дня видимости трансгендеров в США, что трансгендерные американцы формируют душу американской нации.

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