RMF24: стадо овец вызвало переполох на польско-украинской границе

Стадо овец перешло польско-украинскую границу и вызвало переполох.

Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что приборы оповестили о приближении фигур к линии границы, на экранах мониторов распознали стадо овец.

«Животные пересекли границу и начали кормиться. Сотрудники в форме, хорошо знакомые с пограничной зоной и её обитателями, предупредили владельца неуправляемой отары. Подбадриваемые криками хозяина, они через некоторое время вернулись в Польшу», — рассказал лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.