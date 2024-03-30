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RMF24: стадо овец вызвало переполох на польско-украинской границе

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Стадо овец перешло польско-украинскую границу и вызвало переполох.
RMF24: стадо овец вызвало переполох на польско-украинской границе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что приборы оповестили о приближении фигур к линии границы, на экранах мониторов распознали стадо овец.

«Животные пересекли границу и начали кормиться. Сотрудники в форме, хорошо знакомые с пограничной зоной и её обитателями, предупредили владельца неуправляемой отары. Подбадриваемые криками хозяина, они через некоторое время вернулись в Польшу», — рассказал лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.

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