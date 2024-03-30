Премьер Египта: Каир получит первый транш от МВФ на следующей неделе

Египет получит первую часть финансирования, выделенного Международным валютным фондом, на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

«Первый транш финансирования со стороны МВФ поступит в Египет на следующей неделе, а вторая часть инвестиций, выделяемых в рамках развития курорта Рас-эль-Хикма, — в начале мая», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что экономика Египта «успешно развивается, дефицит доллара в ней постепенно уменьшается, и показатели экспорта в ближайшие шесть лет вырастут до $145 млрд».

Ранее постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд на заседании СБ заявила, что Соединённые Штаты, Катар и Египет близки к достижению прекращения огня в секторе Газа.