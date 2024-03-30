Трое заложников в нидерландском Эде освобождены, но инцидент не исчерпан
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Об этом информирует полиция провинции Гелдерланд, заявление приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
«Только что были освобождены трое заложников. Ситуация ещё не исчерпана», — говорится в сообщении.
30 марта захват заложников произошёл в кафе в городе Эде, расположенном на востоке Нидерландов.
В полиции позже сообщили, что захват заложников пока не содержит каких-либо признаков террористического мотива.