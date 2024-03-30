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Трое заложников в нидерландском Эде освобождены, но инцидент не исчерпан

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Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском городе Эде, освобождены, однако инцидент всё ещё не исчерпан.
Трое заложников в нидерландском Эде освобождены, но инцидент не исчерпан
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует полиция провинции Гелдерланд, заявление приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Только что были освобождены трое заложников. Ситуация ещё не исчерпана», — говорится в сообщении.

30 марта захват заложников произошёл в кафе в городе Эде, расположенном на востоке Нидерландов.

В полиции позже сообщили, что захват заложников пока не содержит каких-либо признаков террористического мотива.

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